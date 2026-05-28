【モデルプレス＝2026/05/28】King ＆ Princeの永瀬廉が5月27日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）に「抜け駆けされた」と思った出来事を明かした。【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット◆永瀬廉、木村拓哉とスタジオで遭遇高橋と一緒の仕事だった際に、同じスタジオに木村