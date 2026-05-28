【NINTENDO 64 Nintendo Classics：ドンキーコング64】 6月4日 追加 任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online＋追加パック」の加入者向けコンテンツ「NINTENDO 64 Nintendo Classics」において、「ドンキーコング64」を6月4日より追加する。 「ドンキーコング64」は、1999年に発売されたNINTENDO 64用の3Dアクションゲーム。ドンキ}