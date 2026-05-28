西武・高橋光成の球種別データに見た劇的進化メジャーの舞台でプレーする思いを封印した右腕が、覚醒の兆しを見せている。プロ12年目を迎えた西武・高橋光成投手。ここまで5勝2敗、防御率0.87と安定した投球を続けている。リーグトップクラスの成績を残す右腕を支えている“生命線”とは。20代最後のシーズンで起きている変化をデータで読み解く（数値は全て27日時点）。高橋は昨オフにポスティングシステムを利用してメジャー