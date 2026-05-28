球団が発表レンジャーズは27日（日本時間28日）、アンドリュー・マカッチェン外野手を40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）としたことを発表した。39歳のマカッチェンは2013年にパイレーツで打率.317、21本塁打84打点27盗塁、OPS.911の好成績を残し、ナ・リーグMVPを受賞。ジャイアンツやヤンキースなどを経て2023年から3年間古巣パイレーツでプレーした。今季はレンジャーズと契約し、37試合に出場して打率.192、1本塁打5打