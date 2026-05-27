日本ピザハット（横浜市西区）のピザチェーン「ピザハット」が、“肉ピザ”がお得になる「肉の日」キャンペーンを5月28日から3日間限定で実施します。ピザハットの「肉の日」は通常、2日間実施されてきましたが、今月は3日間で行われます。【写真】おいしそうな“肉ピザ”！どれだけお得になるか対象商品3種の詳細をチェック！今回は、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」が通常価格から最大47.8