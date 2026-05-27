元中日のタバーレスが士別サムライブレイズを退団北海道フロンティアリーグの士別サムライブレイズは27日、公式X（旧ツイッター）で「選手退団のお知らせ」を公開。中日などに在籍したジョアン・タバーレス選手兼投手コーチの退団を発表した。投稿に記されていた退団理由が「一瞬、意味が分からなかった」「初めて見た表現」と話題になっている。タバーレスは2018年に広島と育成契約を結ぶも、支配下は掴めず1年で退団。2022年