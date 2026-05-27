苦戦する前田健太…復調のカギは「真っ直ぐ」名捕手が分析する不振の要因は“小手先”パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に25日、谷繁元信氏と里崎智也氏が出演し、今季11年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手の現在の投球について意見を交わした。前田は20日の日本ハム戦に先発も、3回途中4安打3四球2失点と試合を作れずに降板した。ここまで5試合に登板も、いまだ勝ち星を挙げ