兵庫・たつの市で母親と娘が殺害され、以前隣人だった男が指名手配されている事件。27日午後、兵庫県警が逃走中の男の新たな画像を公開しました。カメラに背を向けた状態で椅子に座る眼鏡姿の男。これは27日午後に公開された大山賢二容疑者（42）の画像です。女性を殺害した疑いで大山容疑者の行方を追っている警察は、3日連続で大山容疑者の実家の捜査を行いました。兵庫・たつの市にあるこの家からは26日、包丁のようなものが押