兵庫・たつの市母娘殺害　逃走中の男の新たな写真公開　事件前日に駅で“猛ダッシュ”目撃　被害母が知人に「空き巣かも」

兵庫・たつの市で母親と娘が殺害され、以前隣人だった男が指名手配されている事件。

27日午後、兵庫県警が逃走中の男の新たな画像を公開しました。

カメラに背を向けた状態で椅子に座る眼鏡姿の男。

これは27日午後に公開された大山賢二容疑者（42）の画像です。

女性を殺害した疑いで大山容疑者の行方を追っている警察は、3日連続で大山容疑者の実家の捜査を行いました。

兵庫・たつの市にあるこの家からは26日、包丁のようなものが押収されたということですが、警察は事件と関連性はないとしています。

大山容疑者が10年ほど前まで住んでいたとみられるこの家の隣に住んでいたのが、殺害された田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）です。

司法解剖の結果、5月13日ごろ死亡したとみられている田中さん親子。

捜査関係者への取材で、事件の数日前、母・澄惠さんが知人に対し「空き巣に入られたかもしれない」と話していたことが分かりました。

警察は、この件について事件後に把握していて、関連性を慎重に調べています。

事件前日とみられる5月12日、現場近くの駅では、焦った様子の大山容疑者を親族が目撃していました。

大山容疑者の親族：

5月12日のお昼12時〜午後1時の間。（大山容疑者が）現場から新宮駅に向かって猛ダッシュで走っていったので、あれ？と思って階段の方行ったら、階段もバーって上がっていったので、駅に入ったかどうかもわからないけど…。結構焦った感じ。階段上がって後ろ通るときもまあまあなスピードで走っていったので…。（Q.その時の服装は？）(警察公開の動画と同じ）あのまんまの姿でそのままバーって走っていったので、あれ？と思って。

この目撃情報のあと大山容疑者の姿が確認されたのは、事件翌日とみられる5月14日でした。

大山容疑者は事件後、公共交通機関を利用して移動したとみられています。

事件現場から最寄りの播磨新宮駅の防犯カメラに姿が映っていたということです。

同じ日に2駅離れた本竜野駅でも大山容疑者の姿が駅の防犯カメラに捉えられていたということです。

そして2日後には、現場から30kmほど離れた兵庫・高砂市内の路上に寝ていた大山容疑者に警察官が声をかけたことが分かっています。

この時、大山容疑者の所持金は550円で、スマートフォンやICカードなども持っていなかったということです。

そして翌日の17日には、現場近くの住宅前に座り込む大山容疑者が住民によって目撃されています。

大山容疑者の行動について、元埼玉県警捜査一課・佐々木成三氏は「その後の行動がかなり不自然というか、警察から逃げようという考えを持つ人物の行動ではない。道路で寝ていたり、（近隣住民の）自宅の玄関の前で座っていたり、こういったことから、犯行後のことは全く考えていなかったのではないか」と指摘します。

警察は大山容疑者が現場周辺にいる可能性も含め捜査しています。