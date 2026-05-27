日本のHIP HOP界を代表するラッパー Zeebraが仕掛けるフィメール（女性）ラッパーオーディション「GOLDEN MIC」の募集受付がついにスタート。エントリー期間は6月20日（土）23:59まで。年齢・経験は関係なし。必要なのは、あなたのリリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集！オーディションの課題となるトラック監修（＝ミュージックキュレーター）として、日本の音楽シーンをけん引するプロデューサー STUTS