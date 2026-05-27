日本人コンビの躍動は「貢献できることを100％やるだけ」【MLB】ツインズ 5ー3 Wソックス（日本時間27日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で出場した。自身は2試合連続の19号を放ったが、試合は延長戦の末に敗れた。試合後にはメジャーに昇格した西田陸浮内野手について「チームの雰囲気もすごくよくなっている」と語った。メジャーに昇格し、25日（同2