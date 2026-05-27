日本人コンビの躍動は「貢献できることを100％やるだけ」

【MLB】ツインズ 5ー3 Wソックス（日本時間27日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で出場した。自身は2試合連続の19号を放ったが、試合は延長戦の末に敗れた。試合後にはメジャーに昇格した西田陸浮内野手について「チームの雰囲気もすごくよくなっている」と語った。

メジャーに昇格し、25日（同26日）に即デビューを果たした西田について、村上は「僕自身、日本語をしゃべる相手が今まではいなかったので、すごく僕自身も心強くなってますし、チームの雰囲気もすごく良くなってる。さらにね」と歓迎した。

これまではチームに関するやりとりは英語や通訳を介して行っていただけに「直接日本の言葉で聞く、聞けるっていうのは久しぶりというか、そういう感じがしました」と嬉しそうに語った。人柄についても「コミュニケーション能力が高いですし、すごく明るい人柄だと思っています」。ムードメーカーとしても期待を寄せた。

ただ、日本人コンビの躍動については「チームとしてスタメンで出ている以上は、日本人もアメリカ人も他の選手も関係ないと思っていますし、チームに貢献できることを100％やるっていうのが僕らプロスポーツ選手の役割なので、それを全うしているだけ」と語った。

その上で「西田選手もプロ選手ですし、僕もプロ選手ですし、チーム一丸となって、打線としていい方向に向かっていくことが一番かなと思います」と、高いプロ意識をのぞかせた。（Full-Count編集部）