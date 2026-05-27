●きょう27日(水)は一日降ったり止んだりの空模様に●あす28日(木)も弱い雨雲が残り、ぐずつく天気が続く●日本の南の海上に熱帯低気圧が発生。台風や大雨に対する心構えを高めて＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜まで県内の空模様は落ち着いていましたが、日付が変わる頃低気圧や前線によるまとまった雨雲が流れ込んできました。きょう27日(水)午前6時30分現在は中部の瀬戸内側中心に雨脚が強くなっていて、県の西側にはこのあとも