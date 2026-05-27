●きょう27日(水)は一日降ったり止んだりの空模様に

●あす28日(木)も弱い雨雲が残り、ぐずつく天気が続く

●日本の南の海上に熱帯低気圧が発生。台風や大雨に対する心構えを高めて



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昨夜まで県内の空模様は落ち着いていましたが、日付が変わる頃低気圧や前線によるまとまった雨雲が流れ込んできました。

きょう27日(水)午前6時30分現在は中部の瀬戸内側中心に雨脚が強くなっていて、県の西側にはこのあとも活発な雨雲が控えています。





この低気圧や前線はこれからあす28日(木)にかけて、九州から四国を通過し東日本方面へ進む見込みです。





これから昼前にかけて、ところどころで本降りとなる予想です。

通勤通学などでこれから外に出る方は、雨の降り方に十分気をつけていきましょう。

その後は雨雲が途切れるタイミングがあるものの、広く降ったり止んだりの空模様が続き、きょう27日(水)は大きめの傘が手放せない一日となりそうです。





またあす28日(木)もところどころに弱い雨雲が残り、きょう27日(水)からあす28日(木)にかけてぐずつく天気が続く見通しです。





一方、きのう26日(火)日本の南の海上に熱帯低気圧が発生しました。

今後24時間以内に台風に発達する予想です。

この先、暴風域を伴いながらフィリピンの東側を北上し、来週6月1日(月)は沖縄付近に接近する予想です。



まだ予想の幅が大きく、具体的な進路が読みづらいところではありますが、台風の北上によって梅雨前線の活動が活発化する可能性もあります。

今のうちから台風や大雨に対する心構えをしっかり高めていきましょう。





きょう27日(水)はまとまった雨雲が流れ込み、これから昼前にかけて雨脚が強まるタイミングがありそうです。午後は雨がひどくなる雰囲気ではありませんが、降ったり止んだりの空模様で大きめの傘の出番が続く予想です。





最高気温は各地25度前後。日ざしは控えめでもジメジメした暑さとなりそうです。





あす28日(木)もぐずつく天気が続く見込みです。

あさって29日(金)からは日ざしがしっかり届くものの、暑さは一段と厳しく、特に今週末は最高気温が33度くらいまで上がる予想です。週末は熱中症の対策を入念に行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）