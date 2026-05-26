SUGIZO率いるサイケデリック・ジャムバンドSHAGが8月11日、ビルボードライブ横浜にて1日2階公演の＜WHAT IS JAM? Vol.11 hosted by SHAG＞を開催することが発表となった。SHAGが4年ぶりにビルボードライブへ帰還。“”What Is Jam? This Is Jam!”を合言葉に、その場でしか生まれない音楽を味わうジャムイベント＜WHAT IS JAM?＞を開催する。ジャズ、ロック、ダブ、ファンク、アンビエントまでジャンルを横断しながら、即興性に満