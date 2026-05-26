コンゴ・ルワンパラの病院で、個人用防護具を着用して消毒剤を運ぶ医療従事者ら/Seros Muyisa/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）エレーヌ・アキリマリさんは、エボラ出血熱に感染しないようあらゆる予防策を講じていると話す。公共の場では常にマスクを着用するという。しかし、最新の流行の中心地であるコンゴ民主共和国（DRC）東部でカカオを売るアキリマリさんの仕事は、毎日多くの人々と接する機会を伴う。中にはエボ