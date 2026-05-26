ビーズ株式会社は、趣味グッズブランド「BIBILAB（ビビラボ）」の「スリムスーツケース（LBB-800）」に新色ブラックを追加し、5月に発売する。価格はオープン。参考価格は3万400円。 内寸高79.5cmを確保した縦長のスーツケース。一般的なキャリーケースに収納できないカメラ用の三脚や照明機材、剣などのコスプレの小道具、A1サイズのポスターなど、かさばる長尺アイテ