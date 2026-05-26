ビーズ株式会社のアウトドアブランド「DOD」から、アウトドア座椅子「スーパージベータチェア」が5月25日（月）に発売された。価格は4,620円。 一般的なコンパクト座椅子よりも一回り広い、幅43×奥行き64cmのアウトドア用座椅子。あぐらを組むこともでき、「制限のない居心地の良さを提供する」という。 野外での長時間の撮影の待ち時間に、地面へ直接置いて“地べたスタイル”で腰の負担を軽減