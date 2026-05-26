【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の秋野暢子が5月25日、自身のInstagramを更新。手作りのキーマカレーを公開し、話題となっている。【写真】69歳ベテラン女優「参考になる」具だくさんの手作りキーマカレー披露◆秋野暢子、手作りキーマカレー中心のメニュー公開秋野は「なんだかカレーの気分で キーマカレーです」とつづり、写真を投稿。カレーは「トマト、玉ねぎ、ひき肉、にんじん、カレールー ガチャガチャといれて炊きました