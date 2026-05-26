松崎しげるが9月6日(クロの日：松崎しげるの日 ※日本記念日協会認定)限定で2015年より開催、2026年で12年目を迎えるエンターテイメント音楽フェスが＜黒フェス＞だ。エンタメのチカラで日本に笑顔と活力を届けたいという熱い想いから65歳になる年からスタートさせ、今回で12回目の開催になる＜黒フェス2026〜白黒歌合戦〜＞が、9月6日に東京・豊洲 PITで開催されることが発表となった。＜黒フェス2026〜白黒歌合戦〜＞は松崎しげ