松崎しげるが9月6日(クロの日：松崎しげるの日 ※日本記念日協会認定)限定で2015年より開催、2026年で12年目を迎えるエンターテイメント音楽フェスが＜黒フェス＞だ。エンタメのチカラで日本に笑顔と活力を届けたいという熱い想いから65歳になる年からスタートさせ、今回で12回目の開催になる＜黒フェス2026〜白黒歌合戦〜＞が、9月6日に東京・豊洲 PITで開催されることが発表となった。

＜黒フェス2026〜白黒歌合戦〜＞は松崎しげるが77歳を迎える今年、喜寿を迎える記念イベントになる。出演者は、松崎をはじめ、レギュラーメンバーのももいろクローバーZ、手越祐也が率いるロックバンドT.N.T、2025年の『第67回日本レコード大賞』にて最優秀歌唱賞を受賞した山内惠介、TikTokなどSNSで「トンツカタンタン」を耳にしないことがない注目バンドのクレイジーウォウウォ!!が、第一弾出演者として発表となった。

老若男女の壁を取っ払い、エンタメの力で今の日本に活力を与えていきたいと毎年続ける＜黒フェス＞は2026年もバラエティーに富んだラインナップとなりそうだ。出演者は今後も追加発表される。