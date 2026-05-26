大阪・関西万博のチュニジアパビリオンを彩った巨大モザイクアート作品が、大分県別府市のAPU＝立命館アジア太平洋大学に寄贈されることになり、現在、大分県立美術館で展示公開されています。 【写真を見る】大阪・関西万博のチュニジア巨大モザイクアートを寄贈大分県立美術館で31日まで展示 県立美術館で26日行われた寄贈式には、チュニジアの駐日大使らが出席しました。 チュニジアは2002年のサッカー