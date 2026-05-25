岸 明日香15周年アニバーサリー写真集『Trajectory（トラジェクトリー）』ワニブックスよりデビュー15周年、35歳を迎えた岸 明日香（きし・あすか）がアニバーサリー写真集を発売。過去最大露出の本編から厳選カットを、5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』のグラビアでセレクトしてお届け。【写真】岸 明日香のグラビア＊＊＊【グラビアを頑張る年に】――デビュー15周年おめでとうございます！率直な気持ちは？岸