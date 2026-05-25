恒例のKRYレディース・チャリティーゴルフ大会が25日、周南市で開かれました。参加者「頑張るぞー！」保険ひろばカップKRYレディース・チャリティーゴルフ2026。周南市の中須ゴルフ倶楽部に17歳から82歳までのアマチュア女性ゴルファー157人が集いました。今回で27回目の開催のレディース・チャリティーゴルフは女性ゴルファーのすそ野の拡大を目的として開催されていて大