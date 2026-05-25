年代別世界ランキングで一時2位となった、日本製鉄大分陸上部の内田典子選手（54）。南アフリカで24日開催されたフルマラソン年代別世界大会に出場しました。 【写真を見る】趣味で始めて世界2位！54歳市民ランナーマラソン年代別世界大会で2時間52分台大分 2時間52分33秒でフィニッシュし、50～54才の部で2位に輝きました。 内田選手はレース後、「残り3キロで脱水症状となったが、最後は気持ちで走り切