料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、食材のよさを生かしながら、手間をかけすぎずおいしく味わうレシピを教えていただきます。今回ご紹介するのは、「ニラとチーズの袋焼き」「ニラのチヂミ」の2品。お酒のおつまみにもおすすめです。「ニラ」をおいしく食べるコツ香りが強くてクセがあるようですが、肉、魚介類、卵にもよく合います。ほんの30秒くらいで火がとおるから、手早くおかずをつくりたい