2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2026 A/W）が追加情報を発表した。『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』超豪華出演者第3弾発表！アソビシステムによる、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」から、昨年末2025年12月31日（水）に放送された『第76回NHK紅白