【モデルプレス＝2026/05/25】元タレントの木下優樹菜が5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親と娘とのクッキー作りの様子を公開した。【写真】芸人の30代元妻「一生懸命さが伝わる」チョコチップクッキー作る母＆娘◆木下優樹菜、母親＆娘とクッキー作り木下は「お婆ぁびーとクッキーづくりSunday」とコメントを添え、母親、娘とのクッキー作りの様子を投稿。クッキングシートの上にチョコチップ入りのクッキー生地を