エッセイマンガ『40代が、こんなにしんどいなんて聞いてなかった』の作者・フカザワナオコさんが50代に突入。「50代、いろいろあるけど前向きに暮らそう」をテーマに、日々の体験をつづります。今回は加齢による声帯の衰えと、取り入れることにした日常生活での工夫についてのエピソードです。日常生活で加齢による声帯の衰えを実感【フカザワナオコの「50代はじめました。」第26話】【登場人物】 フカザワナオコ：アラフィフの漫