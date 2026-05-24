[5.24 J1百年構想第18節 清水 1-2 G大阪 MUFG国立]J1百年構想リーグWESTは24日、第18節を行い、ガンバ大阪が清水エスパルスを2-1で破った。途中出場のFW名和田我空を起点にFW南野遥海が逆転2ゴールの大仕事。逆転につながる2ゴールを生み出す大仕事。AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)制覇から1週間、国内凱旋試合で強さを見せた。全カテゴリを通じてJリーグ百年構想リーグ最後の一戦。WEST地区の清水が「おかえり、国立(ここ)は