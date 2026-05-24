ガンバ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で清水エスパルスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。今季好調の22歳FWが、ピッチに立ってわずか１分で結果を残した。０−１で迎えた60分、南野遥海が途中投入される。すると直後の61分、いきなり魅せた。 右サイドでウェルトンからの縦パスに抜け出した初瀬亮がクロスを供給。これに反応した南野が相手DFとの競り合いを制し、豪快なヘディングシ