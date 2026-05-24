大分トリニータは24日特別大会のリーグ戦最終節の結果、WEST－Bの7位で今月30日からのプレーオフに臨むことになりました。 Jリーグの秋春制移行に伴う特別大会でトリニータは24日、リーグ戦の最終節をアウェイで鳥取と対戦しました。トリニータは前半37分、有馬が右サイドからドリブルで切り込みシュート、さらにこぼれ球を山口が狙いますが相手キーパーに阻