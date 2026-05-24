◇セ・リーグDeNA−ヤクルト（2026年5月24日横浜）現役引退を決断したDeNAのダヤン・ビシエド内野手（37）が24日、横浜スタジアムで行われたヤクルト戦でラストゲームに臨んだ。7回に代打出場し、NPB最後の打席は空振り三振に倒れた。1点リードの7回2死、代打として登場。名前がコールされると、横浜スタジアムからは「ビシエドコール」が沸き起こった。初球を見送ると、2球目は空振り。3球目はヤクルト・奥川の変化球