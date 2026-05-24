5月25日(月)19:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J2・J3百年構想リーグ総括』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定?19:05〜 金沢：村田亘｜FOOTBALL TODAY KANAZAWA?19:20〜 琉球：仲本兼進｜RYUKYU SOCCER PRESS?19:35〜 大宮：松澤明美｜大宮花伝?19:50〜 秋田：竹内松裕｜秋田サッカーレポート?20:05〜 栃木SC：鈴木康浩｜栃木フットボールマガジンMC鈴木康浩｜栃木フットボールマガジン佐