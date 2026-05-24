5年前に閉館した南陽市の温泉保養施設・「ハイジアパーク南陽」の今後の取り扱いを巡り、施設を所有する南陽市が解体する方針を固めたことが分かりました。南陽市の「ハイジアパーク南陽」は1992年に温泉保養施設としてオープン。2019年度までの27年間で約441万人が利用しましたが利用者の減少など経営悪化を理由に2021年に閉館しました。その後、民間事業者に施設を譲渡し、新たな温泉リゾート施設の整備