ゲリラ豪雨は雨脚が強く折りたたみ傘ではなかなか太刀打ちできない【漫画】本編を読む／“気になるが…絶対やばい”女が誘っていた先は？結末は…？ゲリラ豪雨とは突発的に狭い範囲で短時間に降る集中豪雨のことである。正式な気象用語ではなく、気象庁では「局地的大雨」と呼んでおり、日本では8月中旬から9月中旬にかけて最も発生率が高い。今回紹介するホラー漫画「ゲリラ豪雨」は、そんな逃げ場のない雨宿りのシーンから始まる