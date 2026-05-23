突然の豪雨で1人雨宿り「誰？」→いつの間にか隣にいた着物女性の怪しすぎる誘い、その結末…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／“気になるが…絶対やばい”女が誘っていた先は？結末は…？
ゲリラ豪雨とは突発的に狭い範囲で短時間に降る集中豪雨のことである。正式な気象用語ではなく、気象庁では「局地的大雨」と呼んでおり、日本では8月中旬から9月中旬にかけて最も発生率が高い。今回紹介するホラー漫画「ゲリラ豪雨」は、そんな逃げ場のない雨宿りのシーンから始まる。
軒下で1人雨宿りをしていたはずなのに、いつの間にか知らない着物姿の女性が隣に立っていた。気味悪く感じる主人公だが、豪雨で逃げる術もない。生活音もかき消される2人きりの空間で、ふいに隣の女性が「ねえ。濡れずに行く方法を一緒に試してみないか」と声をかけてくるのだった。
■日常に潜む恐怖を描く作者に直撃
本作を描いたのは、電子雑誌「comicタント」(ぶんか社)にて都市伝説系漫画「ただのうわさです」(原案：飯倉義之)を連載中の三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんだ。
知らない人と2人きりで雨宿りをした経験について尋ねると、「2人きりで雨宿りをした経験はないのですが、ゲリラ豪雨のような逃げ場のない雨宿りはかなり怖いですよね。隣にいる人が何か怪しい動きをしているけれど、目が合うのも怖いからはっきり確認できない。電車などの人混みのなかでも感じることのある恐怖だと思います」と語る。
少女漫画であれば恋が始まりそうなシチュエーションだが、三ノ輪さんは「恋が始まるパターンもあることに今気づきました！そちらのパターンも考えてみたのですが、相手の素性がわかるにつれてホラー展開になっていき、結局怖いお話になってしまいました」と明かしてくれた。
■読者からは「マジでゾッとする」と反響続出
三ノ輪さんは現在、昔からある都市伝説を現代版にして描いた「ただのうわさです」を連載中だ。「短編読み切りでさまざまな話が登場します。単行本も発売中ですので、よかったらチェックしていただけるとうれしいです」とアピールする。
本作を読んだ読者からは「これはマジでゾッとする」「怖ええええええ」と震え上がる声や、「ふっと日常に入ってこられる恐怖がある」という感想が寄せられた。残暑が厳しい日でも、本作を読めば全身がひんやりすること間違いなしだ。
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