【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、5月25日にデジタルリリースする新曲「Good Boys Anthem」のMVのティザー映像を公開した。 ■息を呑むほどの緊迫感にあふれた映像が展開 5月3日開催の『VIVA LA ROCK 2026』で初披露され、ファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』でも各会場を熱狂の渦に巻き込んでいる話題の新曲「Good Boys Anthem」。 今回公開