【モデルプレス＝2026/05/23】女優の内山理名が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの苺ジャムを公開した。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「甜菜糖で作ったから少し色が濃いめ」手作り苺ジャム◆内山理名、手作り苺ジャム公開内山は「バタフライピー飲みながら苺ジャム作り 甘い香りが堪らない」「たまたま余裕のない日でしたが◆ 苺ジャム作りでアク取りしながら心を落ち着かせる」（※◆は正式には赤ちゃんの