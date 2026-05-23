【モデルプレス＝2026/05/23】女優の加藤ローサが5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓を公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳女優「ヘルシーで美味しそう」ベビーリーフ使った彩りサラダ◆加藤ローサ、彩り豊かな食卓公開加藤は、「もぐもぐTIME」というスタンプとともにベビーリーフやオレンジなどのサラダ、鶏肉料理、きゅうりなどの料理とビールのグラスが置かれた野菜がメインの食卓を公開。家庭菜園とみ