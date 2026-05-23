【モデルプレス＝2026/05/23】モデルの宮城舞が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】38歳2児の母モデル「鍋のセレクトミスってる」ギリギリまで入った手作りミートソース◆宮城舞、手作りミートソース披露宮城は「今夜はミートソース」とつづり、夕食のショットを公開。鍋のふちギリギリまで入っているミートソースにヘラが入っている様子を投稿し「鍋のセレクトミスって