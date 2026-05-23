【モデルプレス＝2026/05/23】女優の西野七瀬が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに出席した。【写真】32歳元乃木坂46、美肌輝くドレス姿◆西野七瀬、オレンジドレスで登場心のこもった演技で愛され、高く評価される実力派俳優である西野。この日は、カーペットと同じオレンジ色のワンショルダードレスで登場し、会場を魅了した。◆「クランチロール・アニメアワード2026」200以上