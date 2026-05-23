【モデルプレス＝2026/05/23】女優の中村ゆりかが23日、都内で開催された『中村ゆりか写真集 Yu LU ri NA』発売記念イベントに出席。露出カットでのこだわりを明かした。【写真】29歳美人女優、綺麗に見せるためにこだわった露出カット◆中村ゆりか、2nd写真集は「100点で」八ヶ岳で撮影を行った本作は、雄大な自然の中で中村が持つ独特の雰囲気や透明感をより魅力的に映し出したカットを多数収録。黒のジャケットコーデによるクー