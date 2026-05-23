ヴァイオリニストの心奏(ララ)が19日、自身のインスタグラムを更新。ベテラン俳優と並んで撮影した写真を投稿した。 【写真】新鮮なのにしっくりくるギターを手にするイケオジ感がすごっ 心奏は「ゲストは お友達俳優 長谷川初範さん」と記し、パーソナリティを務めているレインボータウンFMの「Rala♡la 音楽室」での俳優・長谷川初範との2ショットをアップ。この日は公開生放送だったという。