ケイアイスター不動産が後場底堅い動きとなっている。午後２時ごろに、同社のオーストラリア現地法人と現地企業との合弁会社マンコープ社が、メルボルン中心エリアから西にあるディーンサイド地域で新たに約２３０区画の住宅開発用地を確保したと発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。ディーンサイド地域の２号案件として開発を進める予定で、海外事業の成長加速が期待