前線は日本の南へと南下するものの、湿った空気の影響できょう22日もすっきりしない天気となる地域があるでしょう。中国・近畿から東北南部や沖縄では雲の多い状態が続き、雨の降る所がある見込みです。その他の地域では雲の広がる所はありますが、次第に晴れ間が広がりそうです。あす23日は日本海に新たに発生する低気圧に向かって湿った空気が流れ込むため、西・東日本では雲が多く、所により雨が降るでしょう。高気圧に覆われる