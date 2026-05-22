災害現場などで素早く救助する技術を競う大会が大分市で開かれ、県内の消防隊員が日頃の訓練の成果を披露しました。 【写真を見る】市民の命を守る消防隊員訓練の成果競う大分 この大会は消防隊員の技術向上を目的に毎年開催されていて、22日は県内14の消防本部から208人が参加しました。大会は8種目に分かれて正確さや迅速さを競います。 このうち引揚救助では、装備を背負った隊員が7メートルの高さから降下し、負