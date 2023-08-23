サマーソニック（PR資料より）8月19・20日、千葉市のZOZOマリンスタジアムで開催された音楽フェス『SUMMER SONIC 2023』（通称サマソニ）で、熱中症で搬送される参加者が相次いだ。「正午過ぎに最高気温35.2度を記録した19日には、体調不良で救急搬送された人にくわえ、100人ほどが救護室に運ばれたそうです。なかでも、屋外ステージの『マリンステージ』では、スタジアムの天然芝を痛めないよう、水とお茶以外の持ち込みを禁