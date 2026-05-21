みんなが癒されれば、それでいい。『hagesan【ハゲさん】』をご紹介します。みんなが癒されれば、それでいい。『hagesan【ハゲさん】』今週のピックアップ『【Minecraft】まるで宮殿！ペールオークの階段の作り方【マインクラフト】【マイクラ建築】【作り方】【解説】【サバイバル建築】How to make a pale oak staircase』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますハゲさん：「YouTubeでは『ハゲさん』という名前で活動しておりま