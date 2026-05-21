午後6時20分過ぎに中止が発表された■阪神 ー 中日（21日・甲子園）プロ野球は21日、ナイターでセ・リーグの3試合が開催予定だった。しかし、甲子園の阪神-中日戦は雨天の影響で試合中止。楽しみにしていたファンは多かった一方で「やっぱりね」「さすがに怖い笑」と“予期”する声が寄せられた。阪神は前日20日の同カードで、一時は0-7と大差をつけられていたが、試合終盤に追い付き、9回には森下翔太外野手のサヨナラ弾で劇